تونس .. إنقاذ 74 مهاجراً بعد غرق قواربهم

المصدر: د ب أ

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أعلن الحرس الوطني التونسي، اليوم الجمعة، عن إنقاذ 74 مهاجراً من دول أفريقيا جنوب الصحراء في عرض البحر، إثر غرق قوارب كانت تقلهم.

وأفاد متحدث باسم الحرس الوطني، بإحباط عمليتي اجتياز للحدود البحرية ليل الخميس الجمعة بسواحل صفاقس التي تعد منصة رئيسية للهجرة، نحو السواحل الإيطالية القريبة.

وقبل أسبوع، غرق ما لا يقل عن خمسة قوارب مكتظة بالمهاجرين، في سواحل صفاقس ومدينة الشابة المجاورة.

وانتشلت وحدات الحرس البحري حتى يوم الأحد 29 جثة، فيما لا يزال عدد كبير في عداد المفقودين.

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