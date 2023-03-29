تعديل حكومي يشمل 5 وزراء في سوريا

المصدر: د ب أ

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أصدر الرئيس السوري بشار الأسد ، اليوم الأربعاء ، مرسوما يقضي بتعديل حكومي يشمل خمسة وزراء.

ووفق الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا ) اليوم ، يشمل المرسوم تعيين فراس حسن قدور وزيراً للنفط والثروة المعدنية ، ومحسن عبد الكريم علي وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك ، وعبد القادر جوخدار وزيراً للصناعة ، ولؤي عماد الدين المنجد وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، وأحمد بوسته جي وزير دولة.

وأنهي المرسوم تسمية محمد فايز البرشة كوزير دولة.

وتعد هذه المرة الثالثة التي يحدث فيها تعديل على حكومة حسين عرنوس الذي كُلف في شهر يونيو 2020 بتولي مهام رئاسة الوزراء مؤقتا خلفا لعماد خميس الذي اُعفي من منصبه .

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