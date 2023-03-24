الولايات المتحدة تتعهد بحماية قواتها في سوريا

المصدر: رويترز

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قالت الولايات المتحدة اليوم الجمعة إنها ستحمي قواتها في سوريا بعد أن شن الجيش الأمريكي ضربات جوية على قوات تتهمها واشنطن بأنها شنت هجومين استهدفا قاعدة صغيرة وأسفرا عن مقتل متعاقد وجرح عدد من جنودها يومي الخميس والجمعة.

وقال مسؤولون أمريكيون إنه لم تقع إصابات في صفوف القوات الأمريكية في الهجوم الذي وقع اليوم.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي لشبكة (سي.إن.إن) التلفزيونية "سنعمل على حماية أفرادنا ومنشآتنا بأقصى طاقتنا. إنها بيئة محفوفة بالخطر".

وأكد الجنرال إريك كوريلا الذي يشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط في بيان "سنتخذ دائما جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أفرادنا وسنرد دوماً في الوقت والمكان اللذين نختارهما".

ونادراً ما يسقط قتلى في صفوف القوات الأمريكية المتمركزة في سوريا على الرغم من استهدافها سابقا بطائرات مسيرة.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن الضربات الأمريكية التي شنتها طائرات إف-15 أمس الخميس استهدفت منشآت تستخدمها جماعات مسلحة مقربة من إيران، وهو ما نفته قناة إيرانية رسمية ناطقة باللغة الانجليزية.

ونقلت قناة برس تي.في الإيرانية الرسمية، عن مصادر محلية أن الضربات الأمريكية استهدفت مركز تنمية ريفي ومركز للحبوب قرب مطار عسكري.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتتبع أخبار الحرب في سوريا إن الضربات الأمريكية أودت بحياة ثمانية مسلحين.

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