صندوق النقد يعد لأول مراجعة لإصلاحات مصر الاقتصادية

المصدر: رويترز

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أكد متحدث باسم صندوق النقد الدولي اليوم الخميس أن الاستعدادات للمراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع صندوق النقد الدولي بدأت، على أن تُعلن مواعيد وصول بعثة المراجعة لدى الاتفاق مع السلطات.

وتقديم الأموال في إطار برنامج مدته 46 شهرا يخضع لثماني مراجعات، أولها كان مقررا في 15 مارس 2023، بحسب تقرير خبراء صندوق النقد الدولي الذي نشر في ديسمبر.

ومن بين الالتزامات الرئيسية التي تعهدت بها مصر للحصول على القرض، التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن والإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق للحد من تأثير الدولة في الاقتصاد.

وفقد الجنيه المصري ما يقرب من 50 بالمئة من قيمته خلال العام الماضي بعد ثلاثة تخفيضات قامت بها الدولة المصرية في قيمة العملة.

وفي الأسبوعين الماضيين، تراوح سعر الدولار بين 30.75 و30.95 جنيها، وفقا لبيانات أيكون، على الرغم من انخفاض قيمة الجنيه أكثر من هذا في السوق السوداء.

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