لأول مرة منذ 10 سنوات.. وزير خارجية تركيا يزور مصر

المصدر: د ب أ

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من المقرر أن يصل وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إلى القاهرة غدا السبت تلبية لدعوة من نظيره سامح شكري.

وأفادت وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، بأن تشاووش أوغلو سيبحث خلال لقائه شكري العلاقات التركية المصرية بكافة جوانبها، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال قضايا إقليمية ودولية، حسبما ذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وزيارة تشاووش أوغلو ستكون الأولى التي يقوم بها وزير خارجية تركي لمصر منذ 10 سنوات.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية زيارة تشاووش أوغلو للقاهرة، غدا السبت، لإجراء محادثات مع شكري.

وفي 27 فبراير الماضي، قام شكري بزيارة تعزية وتضامن لتركيا عقب كارثة الزلزال، والتقى تشاووش أوغلو.

كما أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا بنظيره التركي رجب طيب أردوغان لتقديم التعازي والمواساة على خلفية الزلزالين المدمرين اللذين ضربا جنوب تركيا وشمال سوريا في السادس من الشهر الماضي.

كما أرسلت مصر مساعدات إنسانية إلى تركيا لمساعدة المتضررين من الكارثة.

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