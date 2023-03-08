الصحة المصرية تعلن الحصيلة النهائية لضحايا حادث قطار قليوب

المصدر: د ب أ

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أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم الأربعاء، وفاة 4 مواطنين وإصابة 23 آخرين في حصر نهائي لحادث قطار قليوب، الذي وقع مساء أمس الثلاثاء.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، إنه تم نقل 18 مصابا إلى مستشفى قليوب التخصصي، وثلاثة مصابين إلى القناطر الخيرية المركزي، فيما تم تحويل حالتين إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة.

ونوهت إلى خروج 11 مصابا بعد تلقيهم الخدمة الطبية، واستقرار حالتهم الصحية، وباقي المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

وكانت الوزارة أعلنت الدفع بـ20 سيارة إسعاف، فور الإبلاغ عن الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات الواقعة في محيط الحادث، وإسعاف ثلاثة مصابين في موقع الحادث دون الحاجة إلى دخول المستشفيات.

وخرج قطار ركاب مساء أمس عن رصيف محطات القطارات الواقعة في محافظة القليوبية شمال العاصمة المصرية.

وأعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدية، في بيان أن "سائق القطار تجاوز السيمافور (الإشارة) المغلق، واستمر بالمسير مما أدى إلى دخول القطار إلى السكة المنتهية بتصادم الحماية بنهاية السكة".

وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بتشكيل فريق تحقيق في الواقعة.

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