لبنان يستعيد حق التصويت في الأمم المتحدة

المصدر: رويترز

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أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم، أن لبنان استعاد حق التصويت في الأمم المتحدة بعد دفع مستحقات عامي 2022 و2023، وذلك بعدما خسره للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أعلن، برسالة في 17 يناير الماضي، أن لبنان فقد حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك خسرته كل من الدومنيكا وغينيا الاستوائية والجابون وجنوب السودان وفنزويلا.

وقال غوتيريش إن لبنان بحاجة إلى سداد نحو 1.8 مليون دولار لاستعادة حق التصويت.

ولم يذكر بيان وزارة الخارجية اللبنانية المبلغ الذي دفعه لبنان، لكنه قال إن «لبنان قد عاد للعب دوره الطبيعي وحضوره في أعمال ومناقشات الأمم المتحدة ولجانها المتخصصة».

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