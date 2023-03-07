خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة جراء قصف إسرائيلي

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

خرج مطار حلب الدولي في سوريا عن الخدمة بعد استهدافه من قبل الطيران الحربي الاسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا).

ونقلت سانا عن مصدر عسكري قوله إنه "في تمام الساعة الثانية و7 دقائق من فجر اليوم الثلاثاء (2307 الاثنين بتوقيت جرينتش) نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه البحر المتوسط غربي اللاذقية مستهدفاً مطار حلب الدولي، ما أدى إلى حدوث أضرار مادية في المطار وخروجه عن الخدمة".

وفي السياق نفسه، قالت مصادر محلية في محافظة حلب لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن " أنه سُمع دوي 4 انفجارات عنيفة في محيط المدينة وأن السنة النيران شوهدت وهي تندلع من جهة المطار الذي يقع جنوب شرقي المدينة وأن المضادات الأرضية التابعة للجيش السوري كانت تطلق نيرانها بكثافة باتجاه الصواريخ الإسرائيلية".

وشهد مطار حلب هبوط أكثر من مئة طائرة من دول عربية وأجنبية حملت مساعدات للمتضررين من الزلزال الذي ضرب مناطق شمال وغرب سوريا في السادس من شهر فبراير الماضي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز