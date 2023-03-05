السيسي يؤكد دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق

المصدر: د ب أ

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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد ، دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق ، والاعتزاز بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين

جاء ذلك خلال استقبال السيسي اليوم رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني ، وفق المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي .

وقال المتحدث، في بيان نشره عبر صفحته بموقع "فيسبوك" اليوم ، إن الرئيس المصري أشار إلى الثوابت الراسخة للسياسة المصرية فيما يتعلق بمساندة العراق وتقديم الدعم الكامل للشعب العراقي على مختلف الأصعدة، لاسيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وترسيخ الأمن والاستقرار.

كما أعرب السيسي عن حرص مصر على تفعيل وتنويع أطر التعاون الثنائي المشترك في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، والإسراع في تنفيذ المشروعات المشتركة بين البلدين، وفقاً لاحتياجات الشعب العراقي وبما يعزز التكامل بين الجانبين ويحقق الأهداف التنموية المشتركة، بالإضافة إلى مواصلة العمل في إطار آلية التعاون الثلاثي مع المملكة الأردنية الشقيقة.

بدوره ، أشاد رئيس الوزراء العراقي بـ "الروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية" التي تجمع بين البلدين، معرباً عن تقديره للجهود المصرية الداعمة للعراق على كافة الأصعدة.

وأكد السوداني حرص العراق على تعزيز أطر التعاون الثنائي الراسخة مع مصر واستطلاع آليات دفعها إلى آفاق أرحب والاستفادة من الكفاءات المصرية في مختلف المجالات، خاصةً في ضوء الدور المصري البارز في تعزيز آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، والذي يعد نموذجاً يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف المتحدث أن اللقاء شهد كذلك تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث اتفق الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق المكثف للتصدي للتحديات التي تواجه المنطقة، بما يحقق آمال شعوبها في العيش في سلام واستقرار.

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