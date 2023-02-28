نقل رئيس السودان السابق عمر البشير إلى العناية المركزة

المصدر: د ب أ

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كشفت وسائل إعلام سودانية أن الرئيس السابق عمر البشير نُقل إلى العناية المركزة، مؤكدةً أن حالته الصحية خطرة.

وأوضحت صحيفة «التيار» السودانية، اليوم، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن شقيق البشير طلب زيارته، مشيرةً إلى أن المحكمة قبلت الطلب بعد إبلاغها من قِبل المحامي عبد الرحمن خليفة.

ويحاكَم البشير ونائباه، علي عثمان محمد طه، وبكري حسن صالح، وقادة بارزون بنظامه منذ 21 يوليو 2020، بتهمة تقويض النظام الدستوري التي تصل عقوبتها إلى حد الإعدام.

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