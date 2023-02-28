حريق يلتهم مراكب صيد بميناء الأتكة في مصر

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الأمن المصري نشوب حريق بمنطقة تصنيع السفن بميناء الأتكة بمحافظة السويس، واشتعال النيران في عدد من مراكب الصيد واللانشات الموجودة بالمنطقة.

وتلقت مديرية أمن السويس بلاغاً بوجود حريق بإحدى مناطق تصنيع السفن بميناء الأتكة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق.

وأعلن اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، رفع حالة الطوارئ بمنطقة عتاقة، واستدعاء سيارات الحماية المدنية وشركات البترول للتعامل الفوري مع النيران، منعاً لوصولها إلى بقية المراكب والسفن الموجودة في المنطقة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز