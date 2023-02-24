زلزال بقوة 4.1 درجات يضرب شمال شرقي مصر

المصدر: د ب أ

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ضرب زلزال متوسط القوة بلغت شدته 4.1 درجة على مقياس ريختر المنطقة شمال شرقي مصر في الساعات الأولى من اليوم الجمعة.

وأفاد المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية في مصر- مرصد حلوان بأن الهزة الأرضية وقعت في الساعة 12:25صباحا بالتوقيت المحلي (2225 من مساء الخميس بتوقيت جرينتش ) على بعد 27 كيلومترا شمال مدينة السويس وعلى عمق 10 كيلومترات وشعر به المواطنون في عدة مناطق بالبلاد.

ولم ترد على الفور تقارير عن وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

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