وفاة عامل وإصابة 5 أشخاص بحريق في لبنان

المصدر: د ب أ

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توفي عامل وأصيب خمسة أشخاص في حريق شبَّ، أمس، في مصنع يقع في محافظة جبل لبنان شرقي البلاد.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بوفاة عامل باكستاني من جراء الحريق الذي اندلع داخل معمل ليماتيك لبرادات «كونكورد» ببلدة الناعمة في جبل لبنان، بعد نقله إلى المستشفى.

وأشارت إلى أن سيارات الإسعاف نقلت 5 عمال من المعمل حالاتهم لا تدعو إلى القلق، وقد أصيبوا بضيق تنفس واختناق، باستثناء حالة واحدة.

وتم إخلاء المنازل القريبة من معمل «كونكورد» بسبب احتوائه على مواد قابلة للاحتراق والانفجار.

وأعلن الدفاع المدني اللبناني، على حسابه في «تويتر»، أن عناصره يعملون من مراكز متعددة على إخماد حريق شب في الطابق الخامس من مبنى معمل للأدوات الكهربائية والبلاستيكية، مؤلف من خمسة طوابق، في الناعمة.

وأشار إلى أن عناصره يعملون على إنقاذ 20 عاملاً محاصرين على سطح المعمل.

من جهة أخرى، قال وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال، جورج بوشكيان، في بيان مساء أمس، إن «المعمل قائم في منطقة صناعية ومرخّص، ويجدّد الشهادات الصناعية بوقتها، ويصدّر إلى الخارج وفق القوانين والأصول».

وأضاف أنه لا يمكن التكهّن بالسبب الحقيقي للحريق، مشيراً إلى إجراء التحقيقات اللازمة.

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