هرعوا إلى الشوارع.. سكان لبنان يشعرون بهزة أرضية

المصدر: د ب أ

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شعر اللبنانيون، مساء اليوم الاثنين، بهزة أرضية قوية أصابت العديد منهم بالهلع حيث تركوا منازلهم وتوجهوا إلى الشوارع.

وفي العاصمة بيروت هرع العديد من المواطنين إلى الشوارع للابتعاد عن المباني. وبعضهم استقلوا سياراتهم مع عائلاتهم وتوقفوا في الشوارع في مناطق بعيدة عن المباني السكنية.

وشهدت الشوارع في مدينة طرابلس شمال لبنان حالة من الهلع وإطلاق رصاص كثيف لتحذير الناس للنزول من المنازل، وإخلاء المباني المرتفعة من ساكنيها.

وشعر سكان منطقة صور جنوب لبنان بهزة أرضية وهرع بعض الأهالي الذين يقطنون في الطوابق العليا الى الساحات والشوارع خوفا من هزات ارتدادية أخرى.

وضرب زلزال بقوة 6.4 درجات مساء اليوم محافظة هاتاي في جنوب تركيا، وهو الأكثر شدة منذ زلزال السادس من فبراير الذي خلف أكثر من 41 ألف قتيل في تركيا، وفق ما نقلت هيئة إدارة الكوارث التركية "أفاد".

وأفاد شاهدان من رويترز بوقوع زلزال قوي وزيادة الدمار الذي لحق بالمباني في وسط أنطاكية حيث كانت مركز الزلزال الجديد. وأفاد صحفيون من رويترز بأن الشعور بهزة الزلزال وصل إلى مصر ولبنان.

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