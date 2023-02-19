الجزائر تنفي تعليق منح التأشيرات للفرنسيين

المصدر: د ب أ

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نفت الجزائر صدور قرار يقضي بتعليق منح التأشيرات السياحية لفائدة المواطنين الفرنسيين.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في بيان لها الأحد، "إن الممثليات الدبلوماسية والقنصليات الجزائرية بالخارج تضمن بشكل مستمر تقديم الخدمات القنصلية وتواصل منحها بشكل عادي للتأشيرات السياحية لمواطني كل البلدان الأخرى، بما في ذلك الفرنسيون الراغبون في التوجه إلى الجزائر.

كما نوهت إلى أنه منذ مطلع العام الجاري، وفي إطار ترقية الوجهات السياحية نحو الجزائر، " تم بشكل استثنائي، اتخاذ إجراءات تسهيلية إضافية، من أجل السماح بمنح تأشيرات التسوية عند الوصول إلى التراب الوطني (مطارات دولية ومراكز حدودية برية وموانئ ).

وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية أن "طلبات الحصول على التأشيرات المقدمة بشكل شخصي، لازالت تعالج على مستوى المصالح القنصلية الجزائرية بالخارج، طبقا للتنظيم والإجراءات السارية".

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