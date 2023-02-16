زلزال بقوة 4.6 درجات يهزّ لبنان

المصدر: د ب أ

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أعلن المركز الوطني للجيوفيزياء، التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان، عن تسجيل هزة أرضية بقوة 4.6 على مقياس ريختر وموقعها على الساحل السوري.

وأشار المركز إلى أن الهزة سُجّلت عند الساعة الواحدة والدقيقة السادسة عشرة بالتوقيت المحلي وشعر بها بعض المواطنين.

وكانت هزة أرضية قد حصلت في البحر بين لبنان وقبرص فجر السادس من فبراير الحالي بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر، وشعر بها سكان لبنان خصوصاً في المناطق الساحلية الشمالية، وأحدثت حالات هلع بين المواطنين.

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