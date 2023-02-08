زلزال بقوة 4 درجات يضرب الأراضي الفلسطينية

المصدر: د ب أ

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ضربت هزة أرضية الأراضي الفلسطينية، ليل الثلاثاء/الأربعاء، وشعر بها المواطنون في عدة محافظات بينها رام الله والبيرة ونابلس والقدس.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" عن مدير مركز رصد الزلازل في جامعة النجاح الوطنية بنابلس جلال الدبيك أن مركز الهزة الأرضية على بعد 13 كيلومترا شمال مدينة نابلس، على صدع "الفارعة-الكرمل"، وبعمق 10 كيلومترات.

وأضاف أن هذه الهزة تصنف من الزلازل الضعيفة، وعادة ما تتعرض المنطقة لهذا النوع من الهزات والزلازل.

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