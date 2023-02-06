سوريا تعلن ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 326 وفاة و1042 إصابة

المصدر: د ب أ

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أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الإثنين، ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 326 وفاة و1042إصابة.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا) اليوم عن معاون وزير الصحة الدكتور أحمد ضميرية إن حصيلة ضحايا الزلزال ارتفعت إلى 248 وفاة و700 إصابة.

وفي سياق متصل، أعلن مصدر بقيادة شرطة محافظة حلب وفاة 17 شخصا في انهيار مبنيين كل منهما مؤلف من خمسة طوابق في حي بالمحافظة، وفقدان ثماني عائلات وهناك ثلاثة أشخاص على قيد الحياة يتم العمل على انتشالهم.

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