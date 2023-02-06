هزة أرضية في لبنان بقوة 4.8 درجات ولا خسائر في الأرواح

المصدر: د ب أ

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ضربت هزة أرضية لبنان، بقوة 8ر4 درجات على مقياس ريختر، لبنان اليوم الإثنين، وقد أدت إلى حدوث حرائق وبعض الأضرار المادية وحالات هلع بين المواطنين.

وأعلن المركز الوطني للجيوفيزياء في بحنس، التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية حصول هزة أرضية في البحر بين لبنان وقبرص، قوتها 8ر4 درجات على مقياس ريختر، شعر بها سكان لبنان خصوصا في المناطق الساحلية الشمالية.

وأعلن الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة، في تصريح اليوم، أنه "لا يوجد أي إصابات جراء الهزة الأرضية إنما حالات خوف وهلع".

وأكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، في تصريح صحفي، أن "هزة أرضية مركزها جنوب تركيا بقوة 7ر7 درجات على مقياس ريختر شعر بها سكان لبنان وامتدت لأكثر من 40 ثانية".

وأعلن مولوي أنه لا توجد خسائر بشرية جراء الهزة، وقد تم تسجيل سقوط حائط في برج سكني، وتعرض بناء لتشققات في مدينة صيدا وتم إخلاؤه لحين التأكد من سلامتها، كما اندلع حريقين نتيجة ماس كهربائي في جبل وجنوب لبنان.

ودعا الوزير مولوي "جميع المواطنين إلى إخلاء المباني القديمة في حال وجود تصدعات كثيرة فيها خوفاً من أي كارثة جديدة".

وعمد عدد من المواطنين في طرابلس ومحيطها إلى إطلاق النار في الهواء لإيقاظ السكان خوفا من تكرار الهزات، وبثت مآذن المساجد آيات قرآنية وأدعية، وجالت مسيرات في الشوارع بعد خروج المواطنين من منازلهم خوفا من الهزة، رغم الأمطار والهواء العاصف وشدة البرد.

وأدت الهزة الأرضية إلى حدوث تشققات في الطريق في مدينة صور جنوب لبنان، وهرع السكان إلى الشوارع تحت الأمطار خوفا من تجدد الهزة وارتداداتها، فيما جابت سيارات الدفاع المدني شوارع المدينة لتفقد الاضرار.

ودعا الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير، بناء على توجيهات رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ، جميع أجهزة وأفراد الخدمات الإنسانية إلى الجهوزية التامة والالتحاق بمراكزها لمواكبة أضرار وتداعيات الهزة الأرضية الكبيرة التي ضربت الأراضي اللبنانية وكان مصدرها تركيا.

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