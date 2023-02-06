ارتفاع ضحايا الزلزال في سوريا إلى أكثر من 100 قتيل

المصدر: رويترز

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أفادت وزارة الصحة السورية بأن عدد ضحايا الزلزال بلغ حتى الآن 111 وفاة في محافظات حلب واللاذقية وحماة وطرطوس، وعدد الإصابات بلغ 516 إصابة.

قال التلفزيون الرسمي السوري إن زلزالا خلف أكثر من 100 قتيل ومئات الجرحى في شمال وغرب سوريا في ساعة مبكرة من صباح الاثنين ودعا المواطنين إلى المساعدة في نقل الضحايا إلى المستشفيات في سياراتهم.

وقال مسؤول صحي في محافظة حلب التي تضررت بشدة في سوريا لرويترز إن بعض السكان ما زالوا تحت الأنقاض وإن الجرحى يتدفقون على المستشفيات على شكل موجات.

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