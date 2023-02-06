انهيار أكثر من 20 مبنى في مدينتي حلب وإدلب السوريتين جراء زلزال تركيا

المصدر: د ب أ

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انهارت عشرات المباني وسقط عشرات القتلى والجرحى في مناطق ريف حلب شمالي سوريا وعدد من المدن السورية جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وتأثرت به سوريا فجر اليوم الاثنين.

وبحسب وسائل إعلام سورية فإن "عشرات المباني انهارت في مناطق ريف حلب الشمالي فقد انهار أكثر من 20 مبنى في منطقة الجمعيات بمدينة جنديرس في ريف عفرين الغربي كما انهارت مبان في منطقة الاتارب والباب وجرابلس بريف حلب الشرقي إضافة إلى انهيار مباني في مدينة حارم بريف إدلب".

وتم تسجيل حصيلة أولية بمقتل 9 أشخاص بينهم 4 في مدينة عزاز وإصابة أكثر من 40 آخرين في عموم مناطق شمال سوريا.

وقال الدكتور محمد الأحمد في مشفى حماة الوطني لـ(د.ب.أ) أن "مشفى حماة استقبل أكثر من 10 أشخاص بينهم ثلاثة في وضع حرج جراء إنهيار مبنى مؤلف من 8 طوابق في حي الاربعين وسط مدينة حماة وأن فرق الدفاع المدني والإسعاف والأهالي تقوم رغم برودة الطقس بالبحث عن ناجين تحت الانقاض".

وفي محافظة حلب قال مصدر في شرطة حلب لـ(د.ب.أ): "إن عدد من المباني في أحياء حلب الشرقي تضررت جراء الزلزال وأن فرق الدفاع المدني والاسعاف تعمل على إزالة الانقاض وانتشال العالقين".

وفي محافظة اللاذقية على الساحل السوري نقلت مصادر محلية أن عدد من المباني انهارت في حي الرمل الجنوبي ودمسرخو مع وقوع عدد من الضحايا".

وقال المركز الوطني السوري للزلازل: إن زلزالا بقوة 7ر7 وقع عند الساعة الرابعة و 17 دقيقة بالتوقيت المحلي شمال لواء اسكندرون في مساحة منطقة غازي عينتاب التركية.

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