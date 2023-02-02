أمر ملكي بتعيين محافظ جديد للبنك المركزي السعودي

المصدر: واس

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً بإعفاء الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك، محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه، وتعيين أيمن بن محمد بن سعود السياري محافظاً للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير.

وشغل السياري منصب نائب محافظ البنك المركزي السعودي منذ أكتوبر 2019، كما شغل منصب وكيل المحافظ للاستثمار في البنك المركزي السعودي خلال الفترة من 2013 إلى 2019.. إضافة إلى عضويته في لجان مالية واستثمارية عدة.

السياري حاصل على بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال في تخصص التمويل من جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة، إضافة إلى شهادة المحلل المالي المعتمد (CFA) وبرنامج الإدارة العامة في كلية هارفارد للأعمال.

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