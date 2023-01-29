11.15 % نسبة المشاركة بانتخابات البرلمان في تونس

المصدر: د ب أ

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أظهرت الأرقام الأولية أن نسبة المشاركة في جولة الإعادة من الانتخابات البرلمانية التونسية التي انعقدت، اليوم، بلغت 11.15 في المئة، بحسب ما قاله محمد التليلي المنصري، المتحدث باسم هيئة الانتخابات للتلفزيون الرسمي.

وكانت نسبة المشاركة متدنية للغاية مقارنة مع 11.2 في المئة في الجولة الأولى من الانتخابات في ديسمبر.

وبدأت مكاتب الاقتراع بإغلاق أبوابها في تونس مع انتهاء التصويت بالدور الثاني للانتخابات البرلمانية عند الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (الخامسة بتوقيت غرينتش) والانطلاق في تجميع الأصوات.

وتمثل الانتخابات المحطة الأخيرة من خريطة الطريق السياسية التي وضعها الرئيس قيس سعيد قبل نحو عام بعد إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو 2021، وحل أغلب المؤسسات الدستورية لاحقاً بما في ذلك البرلمان ودستور 2014 وهيئات أخرى.

ولم تختلف الأجواء في الدور الثاني كثيراً عن الدور الأول المتسم بضعف إقبال الناخبين على مكاتب الاقتراع البالغ عددها أكثر من عشرة آلاف في أنحاء البلاد.

وبحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بلغت نسبة المشاركة حتى الساعة الثالثة ظهراً 7.73 بالمئة.

وكانت النسبة عند حدود 11.22 بالمئة في الدور الأول الذي أجري في 17 ديسمبر الماضي.

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