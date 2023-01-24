ماكرون يستقبل رئيس أركان الجيش الجزائري

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الاثنين، رئيس أركان الجيش الجزائري سعيد شنقريحة، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى فرنسا بدعوة من الفريق أول تيري بورخارد، رئيس أركان الجيوش الفرنسية.

وقالت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، إن شنقريحة، سلم ماكرون، رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني.

وأشارت الوزارة إلى إن اللقاء، الذي حضره إلى جانب الوفد الجزائري، سيباستيان لوكورنيه وزير الجيوش الفرنسية، والفريق أول تيري بورخارد، رئيس أركان الجيوش الفرنسية، كان فرصة للتطرق لعلاقات التعاون العسكري الجزائري الفرنسي وسبل تعزيزها.

كانت العلاقات بين فرنسا والجزائر قد شهد توترات في مطلع أكتوبر العام 2021،على خلفية تصريحات بها ماكرون، شكك فيها بوجود الأمة الجزائرية قبل الاستعمار الفرنسي للبلاد، مما أثار حفيظة السلطات العليا بالجزائر.

غير إن العلاقات بين البلدين شهدت تحسنا بعد زيارة ماكرون للجزائر في أغسطس الماضي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز