وفاة 3 جنود في تحطم طائرة عسكرية بالجزائر
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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، عن تحطم مروحية عسكرية من طراز (إم أي-171) خلال مهمة تدريبية، بضواحي العطاف بولاية عين الدفلى شمالي الجزائر ووفاة طاقمها.
وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم "الاثنين"، أن الحادث الأليم أسفر عن وفاة 3 عسكريين كانوا على متنها.
وأمر رئيس أركان الجيش الجزائري، السعيد شنقريحة بفتح تحقيق لتحديد أسباب و ظروف هذا الحادث.
ومن جانبه تقدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بتعازيه الخالصة إثر استشهاد طاقم المروحية العسكرية.