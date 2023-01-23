وفاة 3 جنود في تحطم طائرة عسكرية بالجزائر

المصدر: د ب أ

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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، عن تحطم مروحية عسكرية من طراز (إم أي-171) خلال مهمة تدريبية، بضواحي العطاف بولاية عين الدفلى شمالي الجزائر ووفاة طاقمها.

وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم "الاثنين"، أن الحادث الأليم أسفر عن وفاة 3 عسكريين كانوا على متنها.

وأمر رئيس أركان الجيش الجزائري، السعيد شنقريحة بفتح تحقيق لتحديد أسباب و ظروف هذا الحادث.

ومن جانبه تقدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بتعازيه الخالصة إثر استشهاد طاقم المروحية العسكرية.

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