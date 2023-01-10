مقتل 18 شخصاً اختناقاً بالغاز في الجزائر

المصدر: د ب أ

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أعلن جهاز الدفاع المدني في الجزائر مساء أمس الاثنين، مقتل 18 شخصا في حوادث اختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون في مناطق متفرقة من البلاد.

ونقل التلفزيون الحكومي عن مدير جهاز الدفاع المدني بولاية المسيلة شرقي الجزائر، قوله إن 9 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 4 و50 سنة هلكوا داخل شقتهم بوسط مدينة بوسعادة، جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون.

وكشف الموقع الإخباري الإلكتروني "بومرداس سيتي" أن الضحايا هم قائد فصيلة الطرقات لجهاز الدرك الوطني، الذي يتبع وزارة الدفاع الوطني، وزوجته وجميع أولادهما الخمسة، وشخصان حلا ضيفين على العائلة.

كما أعلن جهاز الدفاع المدني عن وفاة 6 أشخاص من عائلة واحدة جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة منزلهم بحي الشرشورة بولاية سطيف المجاورة لولاية المسيلة.

ولقيت امرأة بولاية بشار جنوبي غرب الجزائر، وشخصين بولاية مستغانم غربي البلاد، نفس المصير ولذات السبب.

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