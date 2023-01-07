العراق يحبط تهريب أكثر من 3 ملايين لتر نفط

المصدر: د ب أ

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أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم، إحباط عمليات تهريب النفط في مناطق متفرقة في البلاد.

وقالت خلية الإعلام، في منشور عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم، إن "مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة بابل تمكنت من مداهمة معمل لتكرير النفط غير المجاز وضبط نحو ثلاثة ملايين لترٍ معبأة بعشرين خزاناً، وأختاماً مزورة تعود إلى وزارة النفط، فضلاً عن ضبط بوجرات مزورة ومعدات فنية تستعمل في عمليات التهريب".

وأضافت أن مفارز الجهاز في محافظات صلاح الدين، وديالى، وكركوك، والديوانية، ونينوى تمكنت من إحباط عمليات تهريب 288 ألف لترٍ من المشتقات النفطية خلال ضبطها مرآباً وساحة تستخدم لخزن المشتقات النفطية المهربة.

وأشارت إلى ضبط ومصادرة 11 عجلة والقبض على ثمانية متهمين، لافتةً إلى إحالة المضبوطات وجميع المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل.

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