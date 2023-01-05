إسرائيل تطلق سراح أسير فلسطيني بعد اعتقال دام 40 عاماً

المصدر: د ب أ

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أطلقت إسرائيل فجر اليوم الخميس سراح عميد الأسرى الفلسطينيين والعرب كريم يونس بعد اعتقال دام 40 عاما.

ولد يونس، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، في 23 نوفمبر عام 1958، في بلدة عارة بأراضي عام 1948، وهو الابن الأكبر لعائلته.

واعتقلته القوات الإسرائيلية في 6 يناير عام 1983، وحكمت عليه بالسّجن المؤبد، ثم جرى تحديده لاحقا بمدة 40 عاما.

ويعد يونس واحداً من بين 25 أسيرًا، واصلت السلطات الإسرائيلية اعتقالهم منذ ما قبل توقيع اتفاق أوسلو أي قبل عام 1993، ورفضت على مدار عقود أن تفرج عنهم.

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