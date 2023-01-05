مقتل 18 شخصاً على الأقل في الصومال إثر هجمات إرهابية

المصدر: د ب أ

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لقي 18 شخصا حتفهم إثر هجومين إرهابيين على مبنى حكومي محلي في محافظة هيران الصومالية أمس الأربعاء، حسبما ذكرت السلطات.

وأسفر الهجومان عن مقتل منفذيهما وخمسة مدنيين و11 من أفراد الأمن.

وأعلنت جماعة الشباب الإرهابية مسؤوليتها عن الهجومين عبر إذاعة الأندلس التابعة لها.

وتشهد الصومال، التي يبلغ تعداد سكانها 16 مليون نسمة، هجمات منذ سنوات.

وشنت الحكومة الصومالية هجوما عسكريا ضد المسلحين قبل عدة أشهر، لكنهم ما زالوا يسيطرون على مناطق شاسعة وسط البلاد.

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