خروج مطار دمشق عن الخدمة ومقتل عسكريين سوريين اثنين في هجوم إسرائيلي

المصدر: د ب أ

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قتل عسكريان سوريان وأصيب آخران جراء هجوم جوي إسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين على مطار دمشق الدولي ومحيطه.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء الحكومية السورية "سانا": إنه "حوالي الساعة 2:00 من فجر هذا اليوم -2300 من مساء الأحد بتوقيت جرينتش-نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا مطار دمشق الدولي ومحيطه".

وأضاف المصدر: أن الهجوم "أدى إلى استشهاد عسكريين اثنين وإصابة اثنين آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية، وخروج مطار دمشق الدولي عن الخدمة"، وفقا لقوله.

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