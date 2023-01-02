الأمطار تسدّ نقص إمدادات كاليفورنيا.. وتقطع الكهرباء

المصدر: د ب أ

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تسببت الأمطار غير المسبوقة على ولاية كاليفورنيا الأمريكية عشية رأس السنة الجديدة في انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من الأشخاص، برغم أن الأمطار ساعدت على سد النقص الحاصل في إمدادات المياه التي استنفدت بشدة في الولاية.

وذكرت صحيفة «لوس أنجليس تايمز» الأمريكية أن السماء المشمسة، أمس، وفرت فترة راحة من هطول الأمطار، لكن عاصفة أخرى تندفع عبر غرب المحيط الهادئ، ومن المتوقع أن تغرق كاليفورنيا في الأيام المقبلة.

وتحمَّل شمال كاليفورنيا العبء الأكبر من أمطار أول من أمس الغزيرة، وأدت الفيضانات المفاجئة إلى إغلاق الطرق الرئيسة جنوبي ساكرامنتو، بما في ذلك الطريق السريع 99، وظلت الكهرباء مقطوعة عن أكثر من 41 ألف عميل.

وعلى الرغم من أن انتهاء الجفاف في كاليفورنيا لايزال بعيد المنال، فإن الطقس الرطب الذي اختتم عام 2022 مكَّن عدداً قليلاً من الخزانات الرئيسة بالولاية من تجاوز المتوسط التاريخي لإمدادات المياه.

وفي لوس أنجلوس، يتوقع خبراء الأرصاد عودة الأمطار بعد ظهر أو مساء اليوم، تليها عاصفة قوية من المحيط الهادئ مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح قوية يومي الأربعاء والخميس.

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