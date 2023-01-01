اليمن.. معيشة ملايين النازحين على المحك

المصدر: عدن - البيان

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فيما يواصل الحوثيون إفشال المساعي الدولية والإقليمية لتجديد الهدنة في اليمن، والدخول في محادثات سلام شاملة مع الحكومة الشرعية، أكدت ثلاث منظمات أممية تفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وأن أكثر من ثلاثة أرباع النازحين عاجزون عن توفير إيجارات المساكن التي يعيشون بها وأن أكثر من 7 ملايين يقيمون في مساكن غير كافية ومن دون أدوات منزلية.

ووفق ما جاء في هذه التقارير فإن هناك 7.5 ملايين شخص يقيمون في مساكن غير كافية، ويعيشون غالباً من دون أدوات منزلية أساسية، وأن هذا يمثل زيادة قدرها 2 في المئة منذ أوائل عام 2022.

وطبقاً لهذه البيانات فإنه من بين 4.5 ملايين نازح، فإن 25 في المئة على الأقل منهم نزحوا مرتين أو أكثر و يعيش أكثر من ثلثي النازحين بشكل عام في أماكن إقامة مستأجرة أو ترتيبات استضافة.

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