الإمارات تدعم ما تتخذه مصر من إجراءات لحماية أمنها

المصدر: أبوظبي، القاهرة - وكالات

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أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش للأمن المصري في الإسماعيلية، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن دعم وتأييد دولة الإمارات الكاملين لكافة الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لحماية سيادتها وأمنها، ولمواجهة الإرهاب.

وأكدت الوزارة في بيان أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم جميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

استهداف

وكانت قوات الأمن المصرية تصدت، أول من أمس، لمحاولة استهداف قوة أمنية بمحيط مسجد الصالحين بمحافظة الإسماعيلية. وأسفر الهجوم الإرهابي عن مقتل ثلاثة عناصر شرطة، وإصابة أربعة أشخاص، بينهم ضابط شرطة.

وأوضحت مصادر أمنية أن سيارتين اقتربتا من الحاجز الأمني المقام في حي السلام السكني، ونزل منهما شخصان يحمل كل منهما سلاحاً آلياً، وأطلقا النار باتجاه عناصر الأمن. وأضافت المصادر أن عناصر الشرطة ردوا على المهاجمين، فقتل أحدهما، وأصيب الآخر الذي لاذ مع ذلك بالفرار.

وفرضت قوات الأمن طوقاً أمنياً إثر الهجوم بالمنطقة، ترافق مع انتشار مكثف لسيارات الكشف عن المفرقعات وإبطال مفعولها والحماية المدنية.

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