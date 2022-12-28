العراق واليابان يوقعان قرض تطوير مصفاة البصرة

المصدر: د ب أ

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وقعت وزارة المالية العراقية ، اليوم الأربعاء، مذكرة مع القائم بأعمال السفارة اليابانية في بغداد ماساموتو كينيتشي لتطوير مصفاة البصرة (المرحلة الرابعة).

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزيرة المالية طيف سامي وقعت اليوم، في مبنى الوزارة مع القائم بأعمال السفارة اليابانية في بغداد ماساموتو كينيتشي، مذكرة بشأن تقديم قرض الين الياباني لتطوير مصفاة البصرة (المرحلة الرابعة)"، مبينة أن "قيمة القرض تبلغ 120 مليار ين ياباني، أي بما يعادل حوالي 200ر1 مليون دولار أمريكي".

وأضاف أن "المشروع سيعمل على تطوير مصفاة البصرة الحالية وذلك بتنصيب محطة تكرير جديدة تسمى مجمع التكسير الحفزي للسوائل (FCC) والذي يمكنه تحويل النفط المتبقي من المحطات القائمة إلى منتجات نفطية ذات قيمة عالية حيث سيكون أول مجمع التكسير الحفزي للسوائل".

ويهدف المشروع إلى زيادة جودة المنتجات النفطية وسد الفجوة بين العرض والطلب بالإضافة إلى تخفيف المصنع الجديد العبء البيئي من خلال إدخال وحدة إزالة الكبريت من زيت الغاز الخفيف (LGOHDT) عن طريق نقل التكنولوجيا.

وستكون مصفاة البصرة ، بمجرد تنفيذ المشروع، أول مجمع التكسير الحفري للسوائل (FCC) التي ستننتج منتجات بترولية ذات قيمة مضافة عالية مثل البنزين والديزل، والتي ستكون متماشية مع المعايير البيئية الدولية.

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