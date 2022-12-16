فرنسا ترفع قيود تأشيرات الدخول عن مواطني المغرب

المصدر: رويترز

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أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية، اليوم، أن بلادها ستلغي القيود المفروضة على تأشيرات الدخول لمواطني المغرب، وذلك في علامة على تحسن العلاقات بين الدولتين.

وقالت وزيرة الخارجية كاترين كولونا، بعد محادثات مع نظيرها المغربي ناصر بوريطة في الرباط: "اتخذنا تدابير مع شركائنا في المغرب لإعادة العلاقات القنصلية".

وتتمتع فرنسا بصفة عامة بعلاقات أكثر دفئاً مع المغرب.

ويأتي تحسن العلاقات بعد يومين من مباراة فرنسا والمغرب في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر.

وفازت فرنسا بالمباراة التي سلطت الضوء على مدى امتداد الروابط بين البلدين ومواطنيهما.

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