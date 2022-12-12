إرهابي يسلّم نفسه للجيش في الجزائر

المصدر: د ب أ

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أعلنت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر أن إرهابياً ينشط بمنطقة الساحل سلَّم نفسه، أمس، للسلطات العسكرية بولاية أدرار جنوبي البلاد.

وكشفت الوزارة، في بيان لها، أن الأمر يتعلق بـ"لادمي محمد" الذي ينشط ضمن الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل، حيث ضبط بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، و5 خزنات ذخيرة، و125 طلقة عيار 39×7.62 ملم.

وبحسب مسح أجرته وكالة الأنباء الألمانية على البيانات الرسمية لوزارة الدفاع، قتل الجيش الجزائري 15 إرهابياً واعتقل 8 آخرين، في عمليات متفرقة بمناطق مختلفة من البلاد منذ بداية العام الجاري.

وأظهر المسح اعتقال وحدات الجيش 445 عنصراً داعماً للإرهاب من يناير 2022 حتى مطلع ديسمبر الجاري، إلى جانب ضبط 445 قطعة سلاح، و56 قنبلة يدوية وتقليدية الصنع، وتدمير نحو 10 مخابئ وملاجئ للإرهابيين.

يُذكر أن وحدات الجيش الجزائري حيّدت (قتل واعتقال) خلال عام 2021، 23 إرهابياً، واعتقلت 222 عنصر دعم وإسناد للجماعات الإرهابية، وضبطت 567 قطعة سلاح.

كما دمرت 52 مخبأ وملجأ للجماعات الإرهابية، إضافة إلى 97 قنبلة تقليدية الصنع.

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