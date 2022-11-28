مصر وتركيا قد تعيدان السفراء في الأشهر المقبلة

المصدر: رويترز

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قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الاثنين إن تركيا ومصر قد تستأنفان العلاقات الدبلوماسية الكاملة وتعيدان تعيين سفيرين "في الأشهر المقبلة".

وقال جاويش أوغلو للصحفيين في أنقرة إن البلدين قد يستأنفان المشاورات الدبلوماسية بقيادة نائبي وزيري الخارجية في إطار عملية التطبيع "قريبا".

وصافح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في قطر هذا الشهر فيما وصفته الرئاسة المصرية بأنه بداية جديدة في العلاقات الثنائية.

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