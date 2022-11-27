أردوغان يعلن عن اجتماع لبدء بناء العلاقات المصرية التركية

المصدر: رويترز

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن اجتماع مرتقب بين وزراء من مصر وتركيا لبدء عملية بناء العلاقات.

وقال أردوغان، في تصريحات أُذيعت اليوم، إن عملية بناء العلاقات مع مصر ستبدأ باجتماع وزراء من البلدين، مؤكداً أن المحادثات ستتطور انطلاقاً من ذلك.

كان الرئيس التركي قد صافح نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في قطر الأسبوع الماضي، فيما وصفه بيان للرئاسة المصرية بأنه بداية جديدة في العلاقات الثنائية بينهما.

وقال أردوغان إنهما تحدثا خلال ذلك الاجتماع لمدة تراوحت بين 30 و45 دقيقة.

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