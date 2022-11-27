هجوم إرهابي على فندق قريب من قصر الرئاسة في مقديشو

المصدر: رويترز

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أعلن ضابط بالشرطة الصومالية، اليوم، أن مسلحين يشتبه في كونهم متشددين من حركة الشباب هاجموا فندقاً يستخدمه مسؤولون حكوميون في العاصمة الصومالية مقديشو.

وقال الضابط محمد عبدي إن المهاجمين اقتحموا فندق «فيلا روز»، القريب من القصر الرئاسي، بالمتفجرات والبنادق. ولم يتضح بعد عدد المهاجمين.

وكتب وزير الدولة لشؤون البيئة، آدم أو هيرسي، على حسابه على «تويتر»، أنه نجا من تفجير إرهابي استهدف مقر إقامته في الفندق الذي يقيم فيه العديد من المسؤولين الحكوميين.

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