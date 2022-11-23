لبنان يحبط عملية تهريب مخدرات محترفة إلى فرنسا

المصدر: ​د ب أ

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أحبطت القوى الأمنية اللبنانية عملية تهريب كميّة من مخدر الكوكايين إلى فرنسا عبر مطار رفيق الحريري الدولي.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بيان اليوم، إن معلومات توافرت حول قيام إحـدى الشّبكات بالتحضير لعملية تهريب كميّة من الكوكايين إلى فرنسا عبر مطار رفيق الحريري الدولي، وذلك من خلال توضيبها وتخبئتها في داخل سجّادة بأسلوب محترف ومبتكر.

وأضافت أنه تم كشف المتورطين وتوقيفهم، وهم أربعة لبنانيين وسوري، وبحوزتهم حقيبة كبيرة الحجم في داخلها سجّادة بيضاء اللون تحتوي على كمية 1855 غراماً من مادّة الكوكايين.

واعترف الموقوفون بأنّهم "يؤلِّفون شبكة لتهريب المخدّرات من لبنان إلى فرنسا عبر طريق مطار رفيق الحريري الدولي، وأنّهم نفّذوا، في وقتٍ سابق، عمليّتَي تهريب كوكايين إلى فرنسا بالطريقة ذاتها.

وأجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

يُذكر أن القوى الأمنية اللبنانية تقوم بمكافحة آفة المخدرات في لبنان ومكافحة عمليات تصنيعها وكشف ما يتصل بعمليات تهريبها إلى الخارج.

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