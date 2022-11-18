6 قتلى و30 مصاباً في العراق بسبب أسطوانة غاز

المصدر: رويترز

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أعلنت الشرطة ومسؤولون بالصحة أن ستة أشخاص قُتلوا وأُصيب 30 آخرون، أمس، بانفجار أسطوانة غاز طهي كبيرة في منطقة سكنية بمدينة السليمانية شمالي العراق.

وأوضحت الشرطة أن رجال الإطفاء تمكنوا من احتواء الحريق الذي ألحق أضراراً بعدة منازل، ودمَّر خمس سيارات على الأقل.

وقال ضباط بالشرطة إن ثلاثة منازل على الأقل دُمرت بالكامل، بسبب انفجار أسطوانة الغاز التي كانت مُركبة على سطح أحد المنازل.

وما زال رجال الإطفاء يبحثون عن مفقودين من المنازل المنهارة، وقال مسؤولو الصحة إن عدد القتلى قد يرتفع.

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