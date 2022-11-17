مجلس النواب اللبناني يفشل للمرة السادسة في انتخاب رئيس جديد

المصدر: د ب أ

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فشل مجلس النواب اللبناني اليوم الخميس في انتخاب رئيس جديد للبلاد للمرة السادسة بسبب تعذر حصول أي مرشح على ثلثي أصوات النواب.

وانطلقت اليوم الجلسة النيابية السادسة لانتخاب رئيس جمهورية في لبنان برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري .

وعقدت الجلسة بعد اكتمال النصاب الذي يتطلب حضور 86 نائباً من أصل 128 نائبا .

وقال بري إن النائب ميشال معوض حصل على 43 صوتاً مقابل 46 ورقة بيضاء وسبعة أصوت لعصام خليفة ، ويحتاج المرشح الرئاسي للحصول على أصوات ثلثي النواب في المجلس المؤلف من 128 عضوا في جولة التصويت الأولى.

وكانت انعقدت خمس جلسات نيابية سابقة لانتخاب رئيسا للجمهورية كان آخرها في 10 نوفمبر الجاري ، ولم تنجح في انتخاب رئيس حديد.

يذكر أن ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون انتهت في 31 من الشهر الماضي، ودخل لبنان في مرحلة الشغور الرئاسي.

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