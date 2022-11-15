انتشال جثتين لغرقى القارب المنكوب في سواحل بنزرت شمالي تونس

المصدر: د ب أ

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أعلن متحدث باسم الحرس الوطني التونسي، اليوم، عن انتشال جثتين من بين غرقى القارب المنكوب في سواحل بنزرت شمالي البلاد.

وقال المتحدث حسام الجبابلي إن وحدات عائمة انتشلت جثتين بالتعاون مع غواصين من الحماية المدنية فيما لا يزال البحث جاري عن مفقود آخر.

وأصبح إجمالي جثث الغرقى المنتشلين خمسة منذ بدء عمليات التمشيط قبل نحو أسبوع.

وكان القارب غرق في منطقة راس انجلة في الليلة الفاصلة بين يومي 7 و8 من الشهر الجاري، في رحلة غير شرعية إلى السواحل الأوروبية، وكان على متنه 16 مهاجراً من أبناء ولاية بنزرت نجا من بينهم 10 مهاجرين.

ويأتي الحادث بعد أسابيع من كارثة مماثلة شهدتها مدينة جرجيس في الجنوب إثر غرق قارب يقل 18 مهاجراً من أبناء المدينة كانوا في طريقهم إلى السواحل الإيطالية، ولا يزال نحو نصفهم في عداد المفقودين.

وتشهد سواحل تونس زيادة لافتة هذا العام في أعداد المهاجرين نحو السواحل الإيطالية، في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة تواجهها البلاد.

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