وزير الدفاع السعودي يبحث مع نظيره العراقي تطوير التعاون الدفاعي

المصدر: واس

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بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، الأحد، مع نظيره العراقي ثابت محمد العباسي عبر اتصال هاتفي "تطوير التعاون والتنسيق في المجال الدفاعي".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين استعرضا العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، وناقشا عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما قدَّم الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز التهنئة لوزير الدفاع العراقي بمناسبة تعيينه وزيرًا للدفاع بجمهورية العراق.

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