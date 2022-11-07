العاهل المغربي: مشروع أنبوب الغاز مع نيجيريا "أكثر من مشروع ثنائي"

المصدر: رويترز

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وصف العاهل المغربي محمد السادس، الأحد، أنبوب الغاز المنتظر أن يربط نيجيريا والمغرب مروراً بعدد من دول غرب أفريقيا، بأنه "أكثر من مشروع ثنائي بين بلدين شقيقين"، قائلاً إنه يريده "مشروعاً استراتيجياً لفائدة منطقة غرب أفريقيا كلها".

وفي خطاب للشعب المغربي بمناسبة الذكرى الـ77 للمسيرة الخضراء، التي استعاد فيها المغرب إقليم الصحراء الغربية من الاستعمار الإسباني في عام 1975، قال الملك محمد السادس إن المشروع يوفر "فرصاً وضمانات في مجال أمن الطاقة والتنمية الاقتصادية والصناعية والاجتماعية بالنسبة لدول المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا، إضافة إلى موريتانيا والمغرب".

ومن المنتظر أن يتيح الأنبوب تصدير الغاز لأوروبا أيضاً.

وأضاف العاهل المغربي عن المشروع الذي وقع المغرب ونيجيريا على إطاره التعاقدي في ديسمبر 2016 "إنه مشروع من أجل السلام والاندماج الاقتصادي الأفريقي والتنمية المشتركة، مشروع من أجل الحاضر والأجيال القادمة".

وقال إن المغرب منفتح "على جميع أشكال الشراكة المفيدة من أجل إنجاز هذا المشروع الأفريقي الكبير".

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