تضم 9 ضباط.. تفكيك أكبر شبكة تهريب نفط في العراق

المصدر: د ب أ

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أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، مساء اليوم، عن نجاح القوات الأمنية في تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط في محافظة البصرة (550كم جنوبي بغداد).

وكشفت السلطات العراقية، خلال الساعات الـ24 الماضية، عن أكبر شبكة لتهريب النفط العراقي في محافظة البصرة تضم 9 من كبار ضباط قوات شرطة الطاقة التي تتولى حماية المنشآت النفطية وحقول الإنتاج وما في التكرير وخطوط التصدير ونقل النفط الخام، على رأسهم قائد شرطة الطاقة اللواء غانم محمد الحسيني.

وقال السوداني، في تغريدة له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي في «تويتر»: «إن مفارز جهاز الأمن الوطني تمكنت، بالتعاون مع الأجهزة الأخرى، من تفكيك أكبر شبكة تهريب النفط في البصرة».

وتعهد بتعقب شبكات تهريب النفط، وتنفيذ أوامر القبض بحق العصابات التي تجرأت وتغولت لسرقة حق العراقيين.

وشدد رئيس الحكومة على أنه لن يدخر جهداً، وسيعمل ليل نهار من أجل محاربة الفساد بأشكاله المختلفة.

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