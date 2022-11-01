لبنان يرفع أسعار الكهرباء للمرة الأولى منذ التسعينات

المصدر: رويترز

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أكد متحدث باسم شركة كهرباء لبنان الحكومية أن الشركة رفعت اليوم الثلاثاء سعر الكهرباء لأول مرة منذ التسعينات.

وذكر المتحدث أنه سيتم تسعير الكهرباء الآن بعشرة سنتات أمريكية لكل كيلووات/ساعة لأول 100 كيلووات مستهلكة، و27 سنتا لكل كيلووات للاستهلاك فوق ذلك.

وسيتم احتساب تكاليف الكهرباء بالليرة اللبنانية بسعر صرف منصة صيرفة التابعة لمصرف لبنان المركزي، والذي بلغ حوالي 30 ألف ليرة للدولار اليوم الثلاثاء.

كان السعر بالليرة اللبنانية في السابق يعادل سنتا واحدا تقريبا لكل كيلووات/ساعة.

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