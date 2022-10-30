مقتل 100 شخص في انفجار سيارتين ملغومتين بمقديشو

المصدر: رويترز

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قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود اليوم الأحد إن ما لا يقل عن 100 شخص قُتلوا وأصيب 300 آخرون في انفجار سيارتين ملغومتين أمام مبنى وزارة التعليم على مقربة من تقاطع سوق مزدحمة في العاصمة مقديشو يوم السبت، مشيرا إلى أن عدد القتلى قابل للزيادة.

وعادة ما يعج تقاطع كيه 5 في مقديشو بمن يشترون ويبيعون كل شيء من الطعام والملابس والمياه إلى العملات الأجنبية والقات، لكنه كان هادئا اليوم الأحد إذ ما زال عمال الطوارئ ينظفون الدم من الشوارع والمباني.

وهجوم يوم السبت هو الأكثر دموية منذ انفجار شاحنة ملغومة عند نفس التقاطع في أكتوبر 2017، مما أسفر عن مقتل أكثر من 500 شخص.

وقال الرئيس بعد زيارة موقع التفجير "من بين مواطنينا الذين قُتلوا ... أمهات كن يحملن أطفالهن وآباء مرضى وطلاب أرسلوا للدراسة ورجال أعمال كانوا يكافحون من أجل حياة أسرهم".

وانفجرت السيارة الأولى عند وزارة التعليم الواقعة بالقرب من تقاطع مزدحم في مقديشو ثم انفجرت السيارة الثانية مع وصول سيارات الإسعاف وتجمع الناس لمساعدة الضحايا.

وأدان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد الهجوم ودعا المجتمع الدولي إلى "مضاعفة جهوده لضمان مساندة دولية قوية لمؤسسات الصومال في كفاحها لهزيمة الجماعات الإرهابية".

وكان الانفجاران قويين لدرجة أن الموجة التفجيرية حطمت النوافذ في المنطقة المجاورة. وغطت دماء ضحايا الانفجارات الطريق أمام المبنى مباشرة.

وأوضح شيخ محمود أنه أصدر تعليمات للحكومة بتقديم مساعدة طبية فورية للمصابين وبعضهم في حالة خطيرة.

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