رئيس لبنان المنتهية ولايته يغادر القصر الرئاسي

المصدر: رويترز

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غادر الرئيس اللبناني المنتهية ولايته ميشال عون القصر الرئاسي في بعبدا اليوم الأحد سيرا على الأقدام ليلقي كلمة أمام مئات من أنصاره أثناء عزف النشيد الوطني.

وغادر عون قبل يوم واحد من انتهاء ولايته رسميا ومدتها ست سنوات ولكن بدون خليفة، تاركا البلاد في وضع لم يسبق له مثيل إذ أن منصب الرئيس لا يزال شاغرا في وقت تقود فيه البلاد حكومة تصريف أعمال.

وقال الرئيس اللبناني المنتهية ولايته ميشال عون في خطاب له اليوم الأحد أمام القصر الرئاسي في بعبدا إنه وقع مرسوما باعتبار حكومة نجيب ميقاتي مستقيلة.

وذكر مصدر قضائي أن الحكومة ستواصل تصريف الأعمال رغم ذلك.

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