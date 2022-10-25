تونس.. وفاة مفتي الجمهورية عثمان بطيخ

المصدر: د ب أ

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توفي صباح اليوم الثلاثاء مفتي الديار التونسية عثمان بطيخ عن عمر 81 عاما، بعد صراع مع المرض، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء التونسية.

وتوفي بطيخ بالمستشفى العسكري حيث كان يتلقى العلاج منذ فترة.

وكان بطيخ شغل منصب مفتي الديار منذ يناير 2016 كما شغل نفس المنصب في الفترة بين عامي 2009 و2013.

وتحصل على الإجازة في الحقوق عام 1967 وعلى الإجازة في الشريعة عام 1972 وله دكتوراه مرحلة ثالثة في علوم الشريعة ودكتوراه دولة من جامعة الزيتونة.

وعمل الراحل استاذا بجامعة الزيتونة بين عامي 1981 و2011 وعمل أيضا قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس في بدايات عمله.

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